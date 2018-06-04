В Германии заговорили о возвращении России к странам "Большой восьмерки"

В немецком Бундестаге не против возвращения России к странам G8 для создания противовеса действиям США.

Такое предложение озвучила сопредседатель группы Левых в Бундестаге Сара Вагенкнехт, передает "Европейская правда" со ссылкой на интервью политика.

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Она считает, что Россия могла бы создать противовес США в G7. Ибо, по ее словам, Америка проводит экономическую и международную политику, которую не поддерживают другие страны "семерки". Речь идет о конфликте с Ираном, торговой войне Вашингтона на рынке стали и вмешательстве Белого Дома в дела Ближнего Востока.

Мы также нуждаемся в России для решения проблем. Я имею в виду, что вы исключили Россию из G8. Теперь США проводят политику, которой другие шесть стран не хотят. Возвращение РФ в "большую восьмерку" может создать противовес,

– убеждает Вагекнехт.

Кроме того, по ее мнению, антироссийские санкции не действуют, поэтому Брюссель должен возобновить сотрудничество с Москвой. Вместе с тем, политик подчеркивает, что "Россию следует критиковать там, где ее нужно критиковать".

"Нам нужны стабильные отношения, потому что безопасность в Европе возможна только с Россией, а не против России", – отметила Вагенкнехт.

Почему Россию исключили из G8?

РФ исключили из "Большой восьмерки" в 2014-м году за аннексию Крыма. Представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновят сотрудничество с Москвой после решения крымского вопроса и прекращения российской агрессии на Востоке Украины.