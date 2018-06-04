13:26
4 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 15°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

У Німеччині заговорили про повернення Росії до країн "Великої вісімки"

209 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

У німецькому Бундестазі не проти повернення Росії до країн G8 для створення противаги діям США.

Таку пропозицію озвучила співголова групи Лівих у Бундестазі Сара Вагенкнехт, передає "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю політикині. 

Читайте також:  Створення сил швидкого реагування у Європі: Меркель розповіла важливі деталі

Вона вважає, що Росія могла би створити противагу США в G7. Бо, за її словами, Америка проводить економічну та міжнародну політику, яку не підтримують інші країни "сімки". Йдеться про конфлікт з Іраном, торговельну війну Вашингтона на ринку сталі та втручання Білого Дому у справи Близького Сходу.

Ми також потребуємо Росії для вирішення проблем. Я маю на увазі, що ви виключили Росію з G8. Тепер США проводять політику, якої інші шість країн не хочуть. Повернення РФ до "Великої вісімки" може створити противагу, 
– переконує Вагекнехт.

Крім того, на її думку, антиросійські санкції не діють, тож Брюссель повинен відновити співпрацю із Москвою. Разом з тим, політикиня підкреслює, що "Росію слід критикувати там, де її потрібно критикувати".

"Нам потрібні стабільні відносини, тому що безпека Європи можлива тільки з Росією, а не проти Росії," – зазначила Вагенкнехт.

Чому Росію виключили з G8? РФ виключили із "Великої вісімки" у 2014-му році через анексію Криму. Представники західних країн неодноразово заявляли, що відновлять співпрацю з Москвою після вирішення кримського питання та припинення російської агресії на Сході України. 

Теги: Новини Росії Новини політики Велика сімка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук