У Німеччині заговорили про повернення Росії до країн "Великої вісімки"

У німецькому Бундестазі не проти повернення Росії до країн G8 для створення противаги діям США.

Таку пропозицію озвучила співголова групи Лівих у Бундестазі Сара Вагенкнехт, передає "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю політикині.

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Вона вважає, що Росія могла би створити противагу США в G7. Бо, за її словами, Америка проводить економічну та міжнародну політику, яку не підтримують інші країни "сімки". Йдеться про конфлікт з Іраном, торговельну війну Вашингтона на ринку сталі та втручання Білого Дому у справи Близького Сходу.

Ми також потребуємо Росії для вирішення проблем. Я маю на увазі, що ви виключили Росію з G8. Тепер США проводять політику, якої інші шість країн не хочуть. Повернення РФ до "Великої вісімки" може створити противагу,

– переконує Вагекнехт.

Крім того, на її думку, антиросійські санкції не діють, тож Брюссель повинен відновити співпрацю із Москвою. Разом з тим, політикиня підкреслює, що "Росію слід критикувати там, де її потрібно критикувати".

"Нам потрібні стабільні відносини, тому що безпека Європи можлива тільки з Росією, а не проти Росії," – зазначила Вагенкнехт.

Чому Росію виключили з G8? РФ виключили із "Великої вісімки" у 2014-му році через анексію Криму. Представники західних країн неодноразово заявляли, що відновлять співпрацю з Москвою після вирішення кримського питання та припинення російської агресії на Сході України.