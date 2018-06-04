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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КНДР

Створення сил швидкого реагування у Європі: Меркель розповіла важливі деталі

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Меркель підтримує створення сил швидкого реагування в Європі
Меркель підтримує створення сил швидкого реагування в Європі / Фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує ідею створення європейських сил швидкого реагування, таким чином підтримуючи ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це Меркель заявила в інтерв’ю виданню німецьким виданням, передає "Польське радіо".

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Зокрема, Меркель зазначила, що сили швидкого реагування мають діяти в широких рамках Євросоюзу. Вона додала, що їх частиною стане бундесвер, проте це не означає, що Німеччина буде брати участь у всіх військових операціях у світі.

Водночас, канцлерка вважає, що такі сили мають бути узгоджені з європейськими структурами співпраці в оборонній сфері, а ініціатива буде відкритою і для таких держав, як Велика Британія, що саме готується відокремитися від ЄС.

Окрім того, вона не уточнила, наскільки великими мають бути ці сили чи скільки коштуватиме їх створення.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що НАТО планує створити додаткові 30-тисячні сили швидкого реагування в Європі на випадок нападу з боку Російської Федерації.

Теги: Новини політики Ангела Меркель Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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