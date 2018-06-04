Создание сил быстрого реагирования в Европе: Меркель рассказала важные детали

Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает идею создания европейских сил быстрого реагирования, таким образом поддерживая инициативу президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом Меркель заявила в интервью изданию немецким изданиям, передает "Польское радио".

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В частности, Меркель отметила, что силы быстрого реагирования должны действовать в широких рамках Евросоюза. Она добавила, что их частью станет бундесвер, однако это не означает, что Германия будет участвовать во всех военных операциях в мире.

В то же время, канцлер считает, что такие силы должны быть согласованы с европейскими структурами сотрудничества в оборонной сфере, а инициатива будет открытой и для таких государств, как Великобритания, которая как раз готовится отделиться от ЕС.

Кроме того, она не уточнила, насколько большими должны быть эти силы или сколько будет стоить их создание.

Напомним, в начале июня стало известно, что НАТО планирует создать дополнительные 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе на случай нападения со стороны Российской Федерации.