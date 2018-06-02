НАТО створить сили швидкого реагування у Європі через загрозу ймовірного нападу Росії

Північноатлантичний Альянс планує створити додаткові 30-тисячні сили швидкого реагування в Європі на випадок нападу з боку Російської Федерації.

Про це пише німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на дипломатів НАТО.

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Зокрема, нові сили мають бути здатними до реагування у проміжок до 30 днів. Їх оснастять кількома сотнями бойових винищувачів і кораблів.

Ці сили швидкого реагування будуть створені на додачу до вже наявних, у складі яких 20 тисяч військових.

Очікується, що це питання буде обговорюватися наступного тижня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, вже на саміті у липні лідери країн Альянсу приймуть відповідну декларацію.

За даними джерел, провідну роль у їх створенні відіграватиме Німеччина, а сама ініціатива надійшла з Вашингтону.

Ми повинні стати швидшими і швидко переміщувати велику кількість солдатів і обладнання щоб посилити довіру і захистити нашу здатність до оборони,

– наголосив дипломат НАТО.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що якщо НАТО буде поступово просуватися до кордонів Росії, то офіційна Москва може завдати контрудару у відповідь, "щоб збалансувати паритет, який порушується щодня". Таке занепокоєння у Кремлі, зокрема, викликала інформація про створення військової бази США у Польщі.