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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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У НАТО закликали Росію припинити втручання в Україну

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Росію попросили облишити злісні дії, які там чинять задля розколу Альянсу
Росію попросили облишити злісні дії, які там чинять задля розколу Альянсу / politeka.net

Країни-члени Північноатлантичного Альянсу рішуче закликали Росію припинити будь-які втручання в Україну. Окрім цього, Росію попросили облишити злісні дії, які там чинять задля розколу організації.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон.

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США підтримують політику стримування, оборони і діалогу щодо Росії. На сьогоднішніх зборах NATO союзники підтримали сильне, єдине послання до Росії: припиніть втручатися в Україну та облиште злісні дії, які прагнуть розділити наш Альянс,
– зазначила дипломат.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 31 травня Російська Федерація звернулася до НАТО з вимогою натиснути на Україну в питанні зміни мовної норми закону "Про освіту".

Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія НАТО
Джерело: 24 канал
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