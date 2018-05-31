У НАТО закликали Росію припинити втручання в Україну
Країни-члени Північноатлантичного Альянсу рішуче закликали Росію припинити будь-які втручання в Україну. Окрім цього, Росію попросили облишити злісні дії, які там чинять задля розколу організації.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон.
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США підтримують політику стримування, оборони і діалогу щодо Росії. На сьогоднішніх зборах NATO союзники підтримали сильне, єдине послання до Росії: припиніть втручатися в Україну та облиште злісні дії, які прагнуть розділити наш Альянс,
– зазначила дипломат.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, 31 травня Російська Федерація звернулася до НАТО з вимогою натиснути на Україну в питанні зміни мовної норми закону "Про освіту".