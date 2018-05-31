У НАТО закликали Росію припинити втручання в Україну

Країни-члени Північноатлантичного Альянсу рішуче закликали Росію припинити будь-які втручання в Україну. Окрім цього, Росію попросили облишити злісні дії, які там чинять задля розколу організації.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон.

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США підтримують політику стримування, оборони і діалогу щодо Росії. На сьогоднішніх зборах NATO союзники підтримали сильне, єдине послання до Росії: припиніть втручатися в Україну та облиште злісні дії, які прагнуть розділити наш Альянс,

– зазначила дипломат.

The U.S. supports a policy of deterrence, defense & dialogue toward Russia. In a meeting today @NATO, Allies shared a strong, unified message to Russia: Stop interfering in Ukraine & cease malign activities that seek to divide our Alliance. pic.twitter.com/CiriW29Ovk — Ambassador Hutchison (@USAmbNATO) 31 мая 2018 г.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 31 травня Російська Федерація звернулася до НАТО з вимогою натиснути на Україну в питанні зміни мовної норми закону "Про освіту".