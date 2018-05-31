В НАТО призвали Россию прекратить вмешательство в Украину

Страны-члены Североатлантического Альянса решительно призвали Россию прекратить любые вмешательства в Украину. Кроме этого, Россию попросили оставить злостные действия, которые там делают для раскола организации.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Читайте также: Главу МИД Греции обвинили в государственной измене за переговоры по изменению названия Македонии

США поддерживают политику сдерживания, обороны и диалога в отношении России. На сегодняшнем собрании NATO союзники поддержали сильное, единое послание к России: прекратите вмешиваться в Украину и оставьте злостные действия, которые стремятся разделить наш Союз,

– отметила дипломат.

The U.S. supports a policy of deterrence, defense & dialogue toward Russia. In a meeting today @NATO, Allies shared a strong, unified message to Russia: Stop interfering in Ukraine & cease malign activities that seek to divide our Alliance. pic.twitter.com/CiriW29Ovk — Ambassador Hutchison (@USAmbNATO) 31 мая 2018 г.

Напомним, по данным СМИ, 31 мая Российская Федерация обратилась к НАТО с требованием надавить на Украину в вопросе изменения языковой нормы закона "Об образовании".