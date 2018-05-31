В НАТО призвали Россию прекратить вмешательство в Украину
Страны-члены Североатлантического Альянса решительно призвали Россию прекратить любые вмешательства в Украину. Кроме этого, Россию попросили оставить злостные действия, которые там делают для раскола организации.
Об этом на своей странице в Twitter сообщила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон.
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США поддерживают политику сдерживания, обороны и диалога в отношении России. На сегодняшнем собрании NATO союзники поддержали сильное, единое послание к России: прекратите вмешиваться в Украину и оставьте злостные действия, которые стремятся разделить наш Союз,
– отметила дипломат.
Напомним, по данным СМИ, 31 мая Российская Федерация обратилась к НАТО с требованием надавить на Украину в вопросе изменения языковой нормы закона "Об образовании".