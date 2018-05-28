Розширення НАТО в Європі: у Росії зробили погрозливу заяву

Якщо НАТО поступово буде просуватися до кордонів Росії, то офіційна Москва може завдати контрудару у відповідь, "щоб збалансувати паритет, який порушується щодня". Таке занепокоєння у Кремлі, зокрема, викликала інформація про створення військової бази США у Польщі.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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"Загалом, коли ми фіксуємо поступову експансію військової структури НАТО у бік наших кордонів, безпосереднє наближення інфраструктури НАТО до наших кордонів, це, звичайно, аж ніяк не сприяє безпеці та стабільності на континенті", – підкреслив він.

За його словами, "ці експансіоністські дії, звичайно ж, призводять до контрдій з боку російської сторони, щоб збалансувати паритет, який порушується щодня".

"Створення військової бази США в Польщі – це, звичайно, суверенне рішення кожної країни, якщо таке рішення приймається. Але наслідки для загальної атмосфери безпеки на континенті, звичайно, є очевидними", – переконує представник Кремля.

До слова, раніше видання Onet з посиланням на документи, оприлюднені міністерством оборони Польщі, повідомило, що Польща висловила готовність виділити до 2 мільярдів євро зі свого бюджету для фінансування постійної військової бази США на своїй території.

"Ця пропозиція описує явну та нагальну необхідність у постійній військовій дивізії США в Польщі, а також зобов'язання Польщі надати значну підтримку, яка може сягати від 1,5 мільярда доларів до 2 мільярдів доларів, шляхом створення спільних військових об'єктів і забезпечення більш гнучкого переміщення сил США", – мовиться у матеріалі.

Також журналісти підкреслюють, що польська влада вже визначились із можливим розташуванням військових об'єктів і госпіталів, а також шкіл, спортивних залів для персоналу та їхніх сімей. Уточнюється, що пропозицію була направлено ​​адміністрації та конгресу США.

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Зараз же в рамках операції Atlantic Resolve у Польщі на ротаційній основі розміщується американська танкова бригада чисельністю близько 3,5 тисяч військовослужбовців. Вони мають у своєму розпорядженні 400 гусеничних машин, 900 одиниць колісної техніки, включно з 87 танками Abrams і 18 самохідними 155-міліметровими гаубицями Paladin.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше повідомляв, що 31 травня відбудеться засідання ради Росія – НАТО. За його словами, це необхідно для покращення взаємин та зниження напруги.