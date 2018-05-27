НАТО розглядає російську загрозу як глобальну: нардеп сповістив про перебіг форуму у Варшаві

Якщо у минулі роки на засіданнях Парламентської Асамблеї (ПА) НАТО російська агресія проти України розглядалось як локальне питання, то на форумі у Варшаві, фактично, путінська Росія визнана загрозою світового рівня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп від "Народного фронту" Андрій Левус, який бере участь ПА НАТО у Варшаві.

"Гібридний характер російської агресії ставить під сумнів ефективність використання 5 статті Вашингтонського договору, згідно з яким члени Альянсу зобов’язані солідарно виступити проти агресора у разі прямої загрози будь-якій державі-члену НАТО. РФ для участі у сирійській війні потрібно було 45 хвилин від відповідного подання Путіна до рішення Держдуми", – зазначив Левус.

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Процедури НАТО надто довгі й бюрократизовані. Тому розпочалась дискусія про вдосконалення 5 статті. Наприклад, поляки і британці серйозно обговорюють пункт 5б, який би дозволив швидко реагувати на гібридні загрози,

– додав нардеп.

Він також сповістив про очевидне формування неформального блоку, до складу якого входить США, Британія та країни балто-чорноморського простору. За словами політика, головною характеристикою цього процесу "є реалістичне розуміння Росії, як загрози всьому вільному світу". Нардеп наголосив, що саме ці країни є головними лобістами долучення України до НАТО.

Без сумніву, Україні слід це враховувати й формувати свій безпековий та геополітичний порядок денний, орієнтуючись на ці тенденції. Ну й виконати домашнє завдання по реформі системи національної безпеки,

– написав Левус.

Він наголосив, що у цьому напрямку першочерговим кроком є закон про нацбезпеку.

"Адже рекомендації НАТО щодо цього закону мають на меті синхронізувати нашу систему до натівських стандартів, а без цього ні про яке членство України в Альянсі не може йти мови", – резюмував нардеп.

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