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Україна передала в НАТО доповідь про розробку Росією біологічної та хімзброї

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Україна передала в НАТО доповідь про розробку Росією біологічної та хімзброї

Українська делегація в Парламентській Асамблеї НАТО підготувала доповідь щодо розробок Росією біологічної та хімічної зброї.

Про це повідомила народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка", глава постійної делегації України в Парламентському асамблеї НАТО Ірина Фріз.

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Під час засідання Комітету цивільного виміру та безпеки ПА НАТО передала партнерам доповідь, що підготовлена нашою командою та стосується досліджень російських науково-дослідницьких інститутів в сфері розробок біологічної та хімічної зброї,
– написала вона у своєму Facebook.

За її словами, вбивство у 2006-му Олександра Литвиненка у Лондоні з застосуванням полонію та спроба вбивства Сергія Скрипаля у Солсбері – "це наочний приклад того, як Росія застосовує зброю масового знищення за кордоном".

"Щонайменше останні три роки Росія веде дослідження вірусів геморагічних лихоманок, зокрема Ебола та Марбург, видаючи це за спроби розробки вакцин. Насправді мова йде про повернення до радянських розробок поєднання Ебола з вірусом віспи. Це підтверджує аналіз понад 5 тисяч позицій державних закупівель та наукової активності декількох російських установ, що перебувають під МО РФ", – йдеться у доповіді.

Також у Росії активно займаються дослідженнями, що вказують на розробку нових бойових отруйних речовин з властивостями нервово-паралітичних газів.

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Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Ядерна безпека НАТО
Джерело: 24 Канал
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