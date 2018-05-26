Украина передала в НАТО доклад о разработке Россией биологического и химоружия

Украинская делегация в Парламентской Ассамблее НАТО подготовила доклад относительно разработок Россией биологического и химического оружия.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

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Во время заседания Комитета гражданского измерения и безопасности ПА НАТО передала партнерам доклад, подготовленный нашей командой и касающийся исследований российских научно-исследовательских институтов в сфере разработок биологического и химического оружия

– написала она в своем Facebook.

По ее словам, убийство в 2006 году Александра Литвиненко с использованием полония и попытка убийства Сергея Скрипаля в Солсбери – "это наглядный пример того, как Россия применяет оружие массового уничтожения за рубежом".

"По меньшей мере последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам сочетание Эбола с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более 5 тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ", – говорится в докладе.

Также в России активно занимаются исследованиями, которые указывают на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов.

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