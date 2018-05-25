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УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ

Человеческая ошибка грозит уничтожению всего живого, – генсек ООН

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш / ООН

Человечество должно отказаться и уничтожить все смертоносное оружие и ядерные арсеналы пока не случилось неотвратимого бедствия.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представляя новую всеобъемлющую повестку дня для мира в сфере глобального разоружения.

По словам Гуттериша, пока существует оружие массового поражения, механическая или человеческая ошибка, или же электронный сбой могут уничтожить все человечество.

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Разоружение помогает предупредить насилие и положить ему конец. Разоружение способствует устойчивому развитию. Разоружение соответствует нашим ценностям и принципам, 
– добавил он.

Гуттериш в своей речи отметил три приоритета для спасения человечества: уничтожение оружия массового поражения – ядерного, химического и биологического; "спасение жизней" путем ограничения использования обычного вооружения; а также спасение будущих поколений от разрушительного использования новых технологий в военных целях.

Теги: Ядерная безопасность Оружие Генсек ООН ООН
Источник: 24 Канал
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