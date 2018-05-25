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ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ

Людська помилка загрожує знищенню всього живого, – генсек ООН

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Антоніу Гутерріш
Антоніу Гутерріш / ООН

Людство повинно відмовитися та знищити усю смертоносну зброю та ядерні арсенали допоки не трапилося невідворотного лиха.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш представляючи нову всеосяжну повістку дня для світу у сфері глобального роззброєння.

За словами Гуттеріша, поки існує зброя масового ураження, механічна чи людська помилка, або ж електронний збій можуть знищити усе людство.

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Роззброєння допомагає попередити насильство і покласти йому кінець. Роззброєння сприяє сталому розвитку. Роззброєння відповідає нашим цінностям і принципам,
– додав він.

Гуттеріш у своїй промові відзначив три пріоритети для порятунку людства: знищення зброї масового ураження – ядерної, хімічної і біологічної; "порятунок життів" шляхом обмеження використання звичайного озброєння; а також порятунок майбутніх поколінь від руйнівного використання нових технологій у військових цілях.

Теги: ООН Генсек ООН Зброя Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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