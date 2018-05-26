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Путін серйозно злякався вступу України в НАТО і попередив Альянс про "червону лінію"

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Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Очільник Кремля Володимир Путін вважає, що Альянс уже й так на порозі, а якщо у блок приймуть ще й Україну, то ракети й радари військ НАТО ще більше загрожуватимуть Росії.

Така заява пролунала від нього на полях економічного форуму в Петербурзі, пишуть "РИА-Новости".

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"Мало того, що НАТО підійшло до наших кордонів, так у нас виникла підозра, що завтра Україну теж туди включать. І там (на українському кордоні – 24 канал) ще поставлять якісь радари і системи протиракетної оборони", – сказав керманич Кремля. 

Тому пригрозив країнам Заходу, аби вони не переступали "червоної лінії".

Ну є якісь межі, розумієте, "червону лінію" не можна переходити. Давайте теж з повагою ставитися до наших інтересів,
– додав Путін.

Нагадаємо, у березні Північноатлантичний альянс офіційно визнав, що Україна прагне до членства в НАТО, і додав її в список країн-аспірантів. А Україна готує закон про нацбезпеку, яким серед пріоритетів держави передбачено вступ в НАТО.

Що таке країна-аспірант НАТО? Це держава, яка заявила про свою зацікавленість у приєднанні до НАТО. Такі країни отримують запрошення до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань свого прагнення до членства і пов'язаних із цим реформ.

Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін НАТО
Джерело: 24 Канал
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