Путін серйозно злякався вступу України в НАТО і попередив Альянс про "червону лінію"

Очільник Кремля Володимир Путін вважає, що Альянс уже й так на порозі, а якщо у блок приймуть ще й Україну, то ракети й радари військ НАТО ще більше загрожуватимуть Росії.

Така заява пролунала від нього на полях економічного форуму в Петербурзі, пишуть "РИА-Новости".

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"Мало того, що НАТО підійшло до наших кордонів, так у нас виникла підозра, що завтра Україну теж туди включать. І там (на українському кордоні – 24 канал) ще поставлять якісь радари і системи протиракетної оборони", – сказав керманич Кремля.

Тому пригрозив країнам Заходу, аби вони не переступали "червоної лінії".

Ну є якісь межі, розумієте, "червону лінію" не можна переходити. Давайте теж з повагою ставитися до наших інтересів,

– додав Путін.

Нагадаємо, у березні Північноатлантичний альянс офіційно визнав, що Україна прагне до членства в НАТО, і додав її в список країн-аспірантів. А Україна готує закон про нацбезпеку, яким серед пріоритетів держави передбачено вступ в НАТО.

Що таке країна-аспірант НАТО? Це держава, яка заявила про свою зацікавленість у приєднанні до НАТО. Такі країни отримують запрошення до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань свого прагнення до членства і пов'язаних із цим реформ.