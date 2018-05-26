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"Плаваючий" зріст Путіна: у мережі помітили дивну особливість президента РФ

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Путін зумів
Путін зумів "дорости" до Макрона / Getty Images

Світлини із нещодавньої зустрічі господаря Кремля Володимира Путіна та президента Франції Еммануеля Макрона фотографи намагалися робити з такого ракурсу, аби зріст політиків був рівним. Таким чином, карликовий очільник РФ неочікувано "виріс".

Першим на цю деталь звернув увагу звернув російський політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook.

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"Плаваючий" зріст Путіна знову потішив: за 152 реальних і 170-ти номінальних сантиметрів зросту його примудрилися "дотягнути" до 179-сантиметрового Макрона", – іронічно зауважив фахівець.

Крім того, він підкреслив, що "месьє Емманюель наочно показав непропорційному, зате "підрослому" кремлівському карлику, де саме зараз перебуває той зі своїми загарбницькими закидонами та куди відправиться далі з такими успіхами.

Як приклад Голобуцький опублікував промовисте фото.

До слова, після заходу французький лідер зауважив, що Париж визнає нову роль Росії у міжнародних відносинах, в тому числі на Близькому Сході.

Теги: Володимир Путін Новини Росії Курйозні новини Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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