"Плавающий" рост Путина: в сети заметили странную особенность президента РФ

Фото из недавней встречи хозяина Кремля Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона фотографы пытались делать с такого ракурса, чтобы рост политиков был равным. Таким образом, карликовый глава РФ неожиданно "вырос".

Первым на эту деталь обратил внимание обратил российский политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

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"Плавающий" рост Путина снова порадовал: при 152 реальных и 170-ти номинальных сантиметров роста его умудрились "дотянуть" до 179-сантиметрового Макрона", – иронично заметил специалист.

Кроме того, он подчеркнул, что "месье Эмманюэль наглядно показал непропорциональному, зато "подросшему" кремлевском карлику, где именно сейчас находится тот со своими захватническими закидонами и куда отправится дальше с такими успехами".

В качестве примера Голобуцкий опубликовал красноречивое фото.

К слову, после захода французский лидер отметил, что Париж признает новую роль России в международных отношениях, в том числе на Ближнем Востоке.