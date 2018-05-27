НАТО рассматривает российскую угрозу как глобальную: нардеп сообщил о ходе форума в Варшаве

Если в прошлые годы на заседаниях Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО российская агрессия против Украины рассматривался как локальный вопрос, то на форуме в Варшаве фактически путинская Россия признана угрозой мирового уровня.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус, который участвует ПА НАТО в Варшаве.

"Гибридный характер российской агрессии ставит под сомнение эффективность использования 5 статьи Вашингтонского договора, согласно которому члены Альянса обязаны солидарно выступить против агрессора в случае прямой угрозы любой государства-члена НАТО. РФ для участия в сирийской войне нужно было 45 минут от соответствующего представления Путина до решения Госдумы", – отметил Левус.

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Процедуры НАТО слишком длинные и бюрократизированные. Поэтому началась дискуссия о совершенствовании 5 статьи. Например, поляки и британцы серьезно обсуждают пункт 5б, который бы позволил быстро реагировать на гибридные угрозы,

– добавил нардеп.

Он также сообщил об очевидном формирования неформального блока, в состав которого входит США, Великобритания и страны балто-черноморского пространства. По словам политика, главной характеристикой этого процесса "является реалистическое понимание России, как угрозы всему свободному миру". Нардеп отметил, что именно эти страны являются главными лоббистами вступления Украины в НАТО.

Без сомнения, Украине следует это учитывать и формировать свой безопасный и геополитический порядок дня, ориентируясь на эти тенденции. Ну и выполнить домашнее задание по реформе системы национальной безопасности,

– написал Левус.

Он отметил, что в этом направлении первоочередным шагом является закон о нацбезопасности.

"Ведь рекомендации НАТО по этому закону имеют целью синхронизировать нашу систему до натовских стандартов, а без этого ни о каком членстве Украины в Альянсе не может идти речи", – резюмировал нардеп.

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