Расширение НАТО в Европе: в России сделали угрожающее заявление

Если НАТО постепенно будет продвигаться к границам России, то официальная Москва может нанести контрудар в ответ, "чтобы сбалансировать паритет, который нарушается каждый день". Такое беспокойство в Кремле, в частности, вызвала информация о создании военной базы США в Польше.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"В общем, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам, это, конечно, отнюдь не способствует безопасности и стабильности на континенте", – подчеркнул он.

По его словам, "эти экспансионистские действия, конечно же, приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать паритет, который нарушается каждый день".

"Создание военной базы США в Польше – это, конечно, суверенное решение каждой страны, если такое решение принимается. Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны", – убеждает представитель Кремля.

К слову, ранее издание Onet со ссылкой на документы, обнародованные министерством обороны Польши, сообщило, что Польша выразила готовность выделить до 2 миллиардов евро из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.

"Это предложение описывает явную и насущную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше, а также обязательства Польши оказать значительную поддержку, которая может достигать от 1,5 миллиарда долларов до 2 миллиардов долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США", – говорится в материале.

Также журналисты подчеркивают, что польские власти уже определились с возможным расположением военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей. Уточняется, что предложение было направлено администрации и конгрессу США.

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Сейчас же в рамках операции Atlantic Resolve в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тясяч военнослужащих. Они имеют в распоряжении 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, включая 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-милиметровых гаубиц Paladin.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что 31 мая состоится заседание совета Россия – НАТО. По его словам, это необходимо для улучшения взаимоотношений и снижения напряжения.