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Польша готова заплатить США немалую сумму за создание базы на своей территории

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Польша готова заплатить США немалую сумму за создание базы на своей территории
Польша готова заплатить США немалую сумму за создание базы на своей территории / Фото из открытых источников

Официальная Варшава выступила с инициативой о размещении на территории Польши постоянной военной базы США. Ради этого польская власть готова инвестировать в совместный проект 1,5-2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Onet со ссылкой на документ польского Минобороны.

По информации Минобороны Польши, документ с названием "Предложение о постоянном присутствии США в Польше" был разработан "в рамках мероприятий, направленных на углубление оборонного сотрудничества с США, включая увеличение присутствия американских войск 4 Польши" в 2018 году.

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Этот документ был направлен в Конгресс США, ряд правительственных структур и аналитических центров, в том числе представителям Атлантического совета (Atlantic council).

В документе отмечается, что постоянное присутствие в Польше дивизии войск США является "необходимым для сдерживания опасной позиции России, которая усилилась и угрожает Европе".

В Варшаве отметили, что создание постоянной военной базы США в Польше соответствует интересам не только польской стороны, которая стремится обеспечить свою безопасность в свете "российской угрозы", но и соответствует Национальной оборонной доктрине США, которая "определяет агрессию России главной угрозой Соединенным Штатам и глобальной стабильности".

Авторы документа указывают на всестороннюю соответствие страны стандартам НАТО, отстаивая необходимость создания военной базы в Польше. Среди прочего в документе отмечается, что Польша – одна из немногих стран, которые выделяют на оборонные нужды, в соответствии с нормами НАТО 2% ВВП. "С помощью постоянного присутствия (американских войск), вместе США и Польша могут создать сильный, устойчивый альянс", – отмечается в сообщении.

В связи с этим польская сторона предлагает инвестировать от 1,5 до 2 миллиарда долларов в проект размещения в стране бронетанковой дивизии США. Эта сумма должна покрыть значительную часть средств на создание соответствующей инфраструктуры и поддержку боеготовности соединений. Кроме того, в пользование американским военным может быть передана часть инфраструктуры, которая уже находится в распоряжении Министерства обороны Польши.

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В приложении к документу размещены карты с указанием возможных мест размещения базы, транспортных узлов и уже существующих военных объектов.

Теги: Новости политики Новости США Новости Польши
Источник: 24 Канал
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