Польща готова заплатити США чималу суму за створення бази на своїй території

Офіційна Варшава виступила з ініціативою про розміщення на території Польщі постійної військової бази США. Заради цього польська влада готова інвестувати у спільний проект 1,5-2 мільярди доларів.

Про це повідомляє Onet з посиланням на документ польського Міноборони.

За інформацією Міноборони Польщі, документ з назвою "Пропозиція про постійну присутність США у Польщі" був розроблений "в рамках заходів, спрямованих на поглиблення оборонного співробітництва зі США, включаючи збільшення присутності американських військ 4 Польщі" в 2018 році.

Читайте також: НАТО розглядає російську загрозу як глобальну: нардеп сповістив про перебіг форуму у Варшаві

Цей документ був скерований до Конгресу США, низки урядових структур та аналітичних центрів, у тому числі представникам Атлантичної ради (Atlantic council).

У документі наголошується, що постійна присутність у Польщі дивізії військ США є "необхідною для стримування небезпечної позиції Росії, яка посилилася і загрожує Європі".

У Варшаві зазначили, що створення постійної військової бази США в Польщі відповідає інтересам не тільки польської сторони, яка прагне забезпечити свою безпеку в світлі "російської загрози", а й відповідає Національній оборонній доктрині США, яка "визначає агресію Росії як головну загро зу Сполученим Штатам і глобальної стабільності".

Автори документа вказують на всебічну відповідність країни стандартам НАТО, відстоюючи необхідність створення військової бази в Польщі. Серед іншого в документі зазначається, що Польща – одна з небагатьох країн, які виділяють на оборонні потреби, відповідно до норм НАТО, 2% ВВП. "За допомогою постійної присутності (американських військ), разом США і Польща можуть створити сильніший, стійкий альянс", – наголошується у повідомленні.

У зв'язку з цим польська сторона пропонує інвестувати від 1,5 до 2 мільярди доларів у проект розміщення в країні бронетанкової дивізії США. Ця сума повинна покрити значну частину коштів на створення відповідної інфраструктури та підтримку боєготовності з'єднань. Крім того, в користування американським військовим може бути передана частина інфраструктури, що вже перебуває в розпорядженні Міністерства оборони Польщі.

Читайте також: Навчання НАТО: в країни Балтії і Польщу США перекидають тисячі бойових машин

У додатку до документа розміщені карти Польщі з зазначенням можливих місць розміщення бази, транспортних вузлів і вже існуючих військових об'єктів.