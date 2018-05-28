Цей діалог необхідний для зниження напруги, – генсек про засідання ради Росія – НАТО

У четвер, 31 травня, відбудеться засідання ради Росія – НАТО. Це необхідно для покращення відносин та зниження напруги.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише німецьке виданню Der Spiegel.

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Наступного четверга ми зустрінемось на засіданні ради Росія-НАТО, щоб продовжити діалог з Росією. Діалог з Росією не є простим, але саме тому – таким важливим,

– зазначив Столтенберг.

Зазначається, що засідання ради стане першим від вересня минулого року та останнім перед проведенням саміту НАТО в липні. Додається, що рада Росія-НАТО є найважливішим майданчиком для проведення політичних переговорів між західним військовим Альянсом та Росією.

Європейська правда пише, що через конфлікт в Україні діалог між Росією та НАТО був повністю заморожений з 2014 по 2016 роки. У наступні роки зустрічі відновилися, проте нерегулярні.