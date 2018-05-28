12:14
28 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 7°C
  • вторник
    23°C 15°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Этот диалог необходим для снижения напряжения, – генсек о заседании совета Россия – НАТО

34 Читати новину українською
31 мая состоится заседание совета Россия – НАТО
31 мая состоится заседание совета Россия – НАТО / Фото из открытых источников

В четверг, 31 мая, состоится заседание совета Россия – НАТО. Это необходимо для улучшения отношений и снижения напряжения.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет немецкое изданию Der Spiegel.

Читайте также: НАТО рассматривает российскую угрозу как глобальную: нардеп сообщил о ходе форума в Варшаве

В следующий четверг мы встретимся на заседании совета Россия – НАТО, чтобы продолжить диалог с Россией. Диалог с Россией не является простым, но именно поэтому – таким важным,
– отметил Столтенберг.

Отмечается, что заседание совета станет первым с сентября прошлого года и последним перед проведением саммита НАТО в июле. Добавляется, что совет Россия – НАТО является важнейшей площадкой для проведения политических переговоров между западным военным Альянсом и Россией.

Европейская правда пишет, что из-за конфликта в Украине диалог между Россией и НАТО был полностью заморожен с 2014 по 2016 годы. В последующие годы встречи возобновились, однако они были нерегулярными.

Теги: Новости России Новости политики НАТО Генсек НАТО
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
сегодня, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 289
Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
сегодня, 10:12 Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
Соломія Ніколайчук 395
Почему мода в
сегодня, 08:39 Почему мода в "ЛНР" не в моде?
Ольга Черненко 1427
Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
27 мая, 22:00 Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1332
Самые смешные мемы недели: идеальный кандидат Слава Бобуленский, неоднозначные русские сувениры
27 мая, 20:00 Самые смешные мемы недели: идеальный кандидат Слава Бобуленский, неоднозначные русские сувениры
416
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук