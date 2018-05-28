Этот диалог необходим для снижения напряжения, – генсек о заседании совета Россия – НАТО

В четверг, 31 мая, состоится заседание совета Россия – НАТО. Это необходимо для улучшения отношений и снижения напряжения.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет немецкое изданию Der Spiegel.

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В следующий четверг мы встретимся на заседании совета Россия – НАТО, чтобы продолжить диалог с Россией. Диалог с Россией не является простым, но именно поэтому – таким важным,

– отметил Столтенберг.

Отмечается, что заседание совета станет первым с сентября прошлого года и последним перед проведением саммита НАТО в июле. Добавляется, что совет Россия – НАТО является важнейшей площадкой для проведения политических переговоров между западным военным Альянсом и Россией.

Европейская правда пишет, что из-за конфликта в Украине диалог между Россией и НАТО был полностью заморожен с 2014 по 2016 годы. В последующие годы встречи возобновились, однако они были нерегулярными.