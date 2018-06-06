Сытник прокомментировал увольнение Данилюка

Любые политические потрясения в период принятия сложных решений негативно влияют на контакты с нашими международными партнерами.

Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Читайте также: Глава НАБУ рассказал, когда депутаты проголосуют за законопроект об Антикоррупционном суде

"Я не буду говорить о том на чьей я стороне, ибо это не совсем корректно. И не является зоной нашей ответственности. Но я надеюсь, что все решения будут взвешенные и будут основываться на конкретных основаниях", – сказал Сытник.

Глава НАБУ заявил, что министр финансов занял принципиальную позицию по делу "Приватбанка".

Но могу сказать, что медийные удары по министру финансов Данилюку начали происходить, когда он занял принципиальную позицию по делу "Приватбанка." В судах, которые происходили,

– рассказал глава НАБУ.

Он добавил, что НАБУ проверяло информацию про оффшорные компании Данилюка сразу после его назначения, и она не подтвердилась.

"Сейчас у нас есть производство от САП на основании информации, которая есть в СМИ, о незадекларированной квартире в Лондоне, и сейчас это расследует НАБУ", – отметил антикоррупционер.

Видео полного выпуска программы "Pro новости" по 6 июня 2018

6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. Впоследствии такой шаг поддержал Кабинет Министров, соответствующий документ внесен на рассмотрение Верховной Рады.