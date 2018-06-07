Пострадают ли украинцы от конфликта между Гройсманом и Данилюком

Премьер-министр Владимир Гройсман поскандалил с министром финансов Александром Данилюком, поэтому решил его уволить. Окончательное решение за народными депутатами, но шансы высокие – Гройсмана представление на увольнение уже подписали в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета.

Эксперты говорят, что Гройсман с Данилюком поссорились из-за контроля над Государственной фискальной службой.

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После отстранения Насирова премьер поставил туда без ведома Данилюка своего человека – Мирослава Продана. Кроме того, подчинил ДФС непосредственно Кабмину и сделал необязательным согласование Минфина для документов, поданных на рассмотрение правительства.

Новый руководитель ДФС Мирослав Продан

Накануне визита Гройсмана в Брюссель, Данилюк "подложил настоящую свинью" премьеру. Он отправил письмо послам страны "Большой семерки", обвинив Гройсмана в умышленном затягивании с назначением нового председателя Государственной Фискальной Службы. Мол, исполняющий обязанности руководителя ДФС Мирослав Продан является лояльным к премьеру, поэтому фактически Гройсман, а не Данилюк руководит налоговой.

В них есть разное видение на то, как проводить налоговую реформу, как реформировать ДФС, как вводить налог на выведенный капитал. А также на то, как проводить реформирование НДС и вводить реестр налоговых накладных,

– прокомментировал экономист Вячеслав Садовничий.

Кроме того, Гройсман вот уже 2 года блокирует попытки Данилюка самостоятельно выбрать себе заместителя на вакантную должность. Мол, премьер и Петр Порошенко рекомендуют министру финансов взять в свою команду человека, которого выбрал соратник президент Украины Игорь Кононенко.

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Ситуация сейчас обострилась, ведь Минфин в процессе формирования проекта бюджета страны на 2019 год, который будет избирательным. Поэтому речь зашла о политические амбиции Порошенко и Гройсмана.

На сегодняшний день все мажоритарщики уже не ориентируются на Петра Алексеевича. Они ориентируются на Гройсмана, потому что деньги у премьера. И он плевать хотел, что думают в АПУ о деньгах, ведь ему нужна поддержка мажоритарщиков в будущем,

– сказал заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак.

Как утверждает сам Данилюк, премьер давил на него, чтобы министерство финансов выделило средства на поддержку регионов. За эти деньги депутаты-мажоритарщики будут бороться за голоса электората, проще говоря, раздавать "гречку".

Кто такой Данилюк? Это человек, который контролирует поток денег, входящих в бюджет и выходящие из него. Поэтому, когда Гройсман предлагает ту или иную идею, это означает, что нужно советоваться с Данилюком. А это не в стиле премьера, потому что он хочет решать все,

– заявил член комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Луценко.

Эксперты убеждены, этот конфликт будет иметь продолжение за пределами Украины. Ведь такие вещи сильно бьют по репутации страны, которая должна бороться за внимание инвесторов. Именно Данилюк последние два года вел переговоры с кредиторами, в частности МВФ. Поэтому выделение очередного транша теперь под вопросом.

От этого конфликта пострадает вся страна. Если кто-то и сейчас открывает шампанское, то это господин Коломойский,

– ответил финансовый аналитик Сергей Фурса.

По мнению наших собеседников, вакантную должность займет первый заместитель министра Оксана Маркарова. Но только как исполняющий обязанности, то есть Минфин останется без министра, а следовательно и без ответственного за бюджет лица.