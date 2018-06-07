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Отставка Данилюка: в Кабмине разъяснили ситуацию

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За отставку Александра Данилюка Рада может проголосовать 7 июня
За отставку Александра Данилюка Рада может проголосовать 7 июня / ТСН

Отставку министра финансов Александра Данилюка Верховная Рада сможет рассмотреть уже сегодня, 7 июня. Однако это произойдет в случае, если не будет никаких задержек с рассмотрением закона про Антикоррупционный суд.

Об этом рассказал представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко, сообщает 112.ua.

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"Если не будет каких-то задержек с законом про Антикоррупционный суд, вероятно, что мы сможем даже в четверг, 7 июня, проголосовать за отставку Данилюка", – отметил он.

По его словам, сейчас за отставку главы Минфина готовы проголосовать 226 парламентариев.

Относительно причин отставки Данилюка, то единственной причиной является конфликт внутри правительства и письмо о нем, отправленный министром послам стран "Большой семерки". Причина только в этом и состоит. Ни для кого не секрет, что абсолютной неожиданностью для всех стал демарш Данилюка на прошлом заседании Кабмина, когда он начал говорить о том, что ему якобы не дают возможности назначить пятого заместителя. И после этого появилось письмо от министра финансов Данилюка к послам "Большой семерки",
– отметил Денисенко.

Как подчеркивает представитель правительства в Раде, вышеупомянутое письмо появилось накануне важных для Украины переговоров с ЕС относительно транша на 1 миллиард евро.

"Это не могло не повлиять на ход переговоров. К счастью, они отделались удачно", – констатирует политик.

Кроме того, он прокомментировал слова Данилюка после представления премьера Владимира Гройсмана о его отставке.

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"Мы слышим уже несколько причин демарша Данилюка. Сначала он говорил о том, что ему не дали возможности назначить пятого заместителя. Потом он рассказывал еще одну историю. Теперь он говорит о том, что дело в том, что он якобы боролся против того, чтобы давать соцеконом для нардепов. Но хотел бы напомнить, что за подписью министра подается бюджет в Верховную Раду, и он видел, что там написано, как. Поэтому все его нынешние оправдания выглядят странными", – подытожил Денисенко.

Напомним, 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. Впоследствии такой шаг поддержал Кабинет министров, который соответствующий документ внес на рассмотрение Верховной Рады. Кроме того, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета провел голосование и рекомендовал парламенту уволить Данилюка с занимаемой должности.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Министерство финансов Украины Кабинет Министров Украины Александр Данилюк
Источник: 24 Канал
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