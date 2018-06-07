Известно, кого Порошенко хочет видеть новым министром финансов

Президент Украины хочет видеть новым министром финансов Нину Южанину. Сейчас она является депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко "Солидарность". Однако на нынешнем этапе согласования этой кандидатуры нет.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в руководстве фракций коалиции.

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Сейчас исполнять обязанности министра будет первая заместитель министра Оксана Маркарова.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета министров и собственно главы правительства Владимира Гройсмана об отставке министра финансов Александра Данилюка. За проголосовали 254 народных избранника.

Александр Данилюк в свою очередь прокомментировал такое решение правительства. Как написал чиновник на своей странице в Facebook, на него уже в течение года оказывается колоссальное давление.