15:00
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Верховна Рада проголосувала за відставку міністра фінансів Данилюка

833 Читать новость на русском
Рада відправила Данилюка у відставку
Рада відправила Данилюка у відставку / "Фокус"

7 червня Верховна Раді підтримала подання Кабінету міністрів та власне очільника уряду Володимира Гройсмана щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За проголосували 254 народні обранці.

Напередодні прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка.

Читайте також: Відставка Данилюка: у Кабміні роз'яснили ситуацію

Такий крок очільник Кабміну пояснив тим, що Олександр Данилюк спровокував конфлікт на засіданні відомства, поширивши у листі міжнародним партнерам України викривлену інформацію напередодні важливих перемовин з ЄС. За його словами, це могло поставити під загрозу їхні результати.

Згодом вищезазначене подання підтримав Кабінет міністрів, який відповідний документ вніс на розгляд Верховної Ради. Крім того, Комітет Верховної Ради з питань бюджету провів голосування та рекомендував парламенту звільнити Данилюка із займаної ним посади.

Олександр Данилюк своєю чергою прокоментував таке рішення уряду. Як написав чиновник на своїй сторінці у Facebook, на нього уже упродовж року чиниться колосальний тиск.

"Протягом року на мене чиниться колосальний тиск. Від мене вимагають підтримати програму "Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів". У перекладі на людську мову, це – роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це політична корупція, у народі – "гречка". Тому мене поставлено перед вибором: піти або стати співучасником", – зауважив посадовець.

7 червня на засіданні Верховної Ради депутати проголосували за відставку міністра фінансів. Так, за проголосували 254 народні обранці, проти – 14, утримались – 23. Крім того, 53 парламентарі не голосували.

Верховна Рада, Данилюк, міністерство фінансів, відставка
Рада підтримала подання Гройсмана щодо відставки Данилюка 

Додамо, що виконувачем обов'язків міністра фінансів призначено заступниця Данилюка Оксану Маркарову. 

Перед голосуванням відбулися виступи як самого Данилюка, так і очільника Кабміну Володимира Гройсмана.

"Зараз ви будете голосувати щодо моєї відставки. Мені інкримінують те, що я виніс "сор із ізби". Вираз, у якого навіть немає відповідника в українській мові", — зазначив Данилюк перед звільненням.

Волночас чиновник зауважив, що не бачить нічого поганого у листі, який він написав міжнародним кредиторам України.

"Написаний мною лист є очевидним, він містить очевидні факти. Зокрема, ДФС має вже більше року повністю ручного керівника, через що реформа служби не проводиться. Ця ситуація є типовою для всіх органів в Україні. Службу пронизано корупцією", — наголосив колишній міністр.

Гройсман своєю чергою зауважив, що після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду Данилюк дозволив собі дії, що є не сумісним із подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів. 

"Мені дуже шкода, що міністр так і не зрозумів причини подання", – додав Гройсман. 

Теги: Новини політики Новини України Міністерство фінансів України Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Верховна Рада Олександр Данилюк
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
сьогодні, 15:00 Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
Василь Філіпчук 4
Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо
сьогодні, 14:01 Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо
Інна Жолобович 2264
Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
сьогодні, 13:00 Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
Віталій Шабунін 324
Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
сьогодні, 12:00 Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
Наталія Лебідь 1345
Київ скоро очистять від маршруток
сьогодні, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 3588
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук