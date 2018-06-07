Верховна Рада проголосувала за відставку міністра фінансів Данилюка

7 червня Верховна Раді підтримала подання Кабінету міністрів та власне очільника уряду Володимира Гройсмана щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За проголосували 254 народні обранці.

Напередодні прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка.

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Такий крок очільник Кабміну пояснив тим, що Олександр Данилюк спровокував конфлікт на засіданні відомства, поширивши у листі міжнародним партнерам України викривлену інформацію напередодні важливих перемовин з ЄС. За його словами, це могло поставити під загрозу їхні результати.

Згодом вищезазначене подання підтримав Кабінет міністрів, який відповідний документ вніс на розгляд Верховної Ради. Крім того, Комітет Верховної Ради з питань бюджету провів голосування та рекомендував парламенту звільнити Данилюка із займаної ним посади.

Олександр Данилюк своєю чергою прокоментував таке рішення уряду. Як написав чиновник на своїй сторінці у Facebook, на нього уже упродовж року чиниться колосальний тиск.

"Протягом року на мене чиниться колосальний тиск. Від мене вимагають підтримати програму "Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів". У перекладі на людську мову, це – роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це політична корупція, у народі – "гречка". Тому мене поставлено перед вибором: піти або стати співучасником", – зауважив посадовець.

7 червня на засіданні Верховної Ради депутати проголосували за відставку міністра фінансів. Так, за проголосували 254 народні обранці, проти – 14, утримались – 23. Крім того, 53 парламентарі не голосували.



Рада підтримала подання Гройсмана щодо відставки Данилюка

Додамо, що виконувачем обов'язків міністра фінансів призначено заступниця Данилюка Оксану Маркарову.

Перед голосуванням відбулися виступи як самого Данилюка, так і очільника Кабміну Володимира Гройсмана.

"Зараз ви будете голосувати щодо моєї відставки. Мені інкримінують те, що я виніс "сор із ізби". Вираз, у якого навіть немає відповідника в українській мові", — зазначив Данилюк перед звільненням.

Волночас чиновник зауважив, що не бачить нічого поганого у листі, який він написав міжнародним кредиторам України.

"Написаний мною лист є очевидним, він містить очевидні факти. Зокрема, ДФС має вже більше року повністю ручного керівника, через що реформа служби не проводиться. Ця ситуація є типовою для всіх органів в Україні. Службу пронизано корупцією", — наголосив колишній міністр.

Гройсман своєю чергою зауважив, що після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду Данилюк дозволив собі дії, що є не сумісним із подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів.

"Мені дуже шкода, що міністр так і не зрозумів причини подання", – додав Гройсман.