Верховная Рада проголосовала за отставку министра финансов Данилюка

7 июня Верховная Раде поддержала представление Кабинета министров и собственно главы правительства Владимира Гройсмана об отставке министра финансов Александра Данилюка. За проголосовали 254 народных избранника.

Накануне премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.

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Такой шаг глава Кабмина объяснил тем, что Александр Данилюк спровоцировал конфликт на заседании ведомства, распространив искаженную информацию среди международных партнеров Украины накануне важных переговоров с ЕС. По его словам, это могло поставить под угрозу их результаты.



Впоследствии это представление поддержал Кабинет министров, который соответствующий документ внес на рассмотрение Верховной Рады. Кроме того, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета провел голосование и рекомендовал парламенту уволить Данилюка с занимаемой должности.



Александр Данилюк в свою очередь прокомментировал такое решение правительства. Как написал чиновник на своей странице в Facebook, на него уже в течение года оказывается колоссальное давление.



"В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык, это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это политическая коррупция, в народе – "гречка". Поэтому меня поставили перед выбором: уйти или стать соучастником", – отметил чиновник.

7 июня на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за отставку министра финансов. Так, за проголосовали 254 народных избранника, против – 14, воздержались – 23. Кроме того, 53 парламентария не голосовало.



Рада поддержала представление Гройсмана об отставке Данилюка



Добавим, что исполняющим обязанности министра финансов назначили заместителя Данилюка Оксану Маркарову.

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Перед голосованием состоялись выступления как самого Данилюка, так и главы Кабмина Владимира Гройсмана.



"Сейчас вы будете голосовать относительно моей отставки. Мне инкриминируют то, что я вынес "сор из избы". Выражение, у которого даже нет соответствия в украинском языке", – отметил Данилюк перед увольнением.



В то же время чиновник отметил, что не видит ничего плохого в письме, которое он написал международным кредиторам Украины.



"Написанное мной письмо очевидно, оно содержит очевидные факты. В частности, ДФС имеет уже более года полностью ручного руководителя, из-за чего реформа службы не проводится. Эта ситуация типична для всех органов в Украине. Службу пронизывает коррупцией", – подчеркнул бывший министр.



Гройсман в свою очередь отметил, что после спровоцированного им конфликта на заседании правительства Данилюк позволил себе действия, которые являются не совместимыми с последующим пребыванием в должности члена Кабинета министров.



"Мне очень жаль, что министр так и не понял причины представления", – добавил Гройсман.