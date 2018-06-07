15:30
7 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 7°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    26°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, 6 июня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, 6 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, 6 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Верховная Рада проголосовала за отставку министра финансов Данилюка

75 Читати новину українською
Рада отправила Данилюка в отставку
Рада отправила Данилюка в отставку / "Фокус"

7 июня Верховная Раде поддержала представление Кабинета министров и собственно главы правительства Владимира Гройсмана об отставке министра финансов Александра Данилюка. За проголосовали 254 народных избранника.

Накануне премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.

Читайте также: Отставка Данилюка: в Кабмине разъяснили ситуацию

Такой шаг глава Кабмина объяснил тем, что Александр Данилюк спровоцировал конфликт на заседании ведомства, распространив искаженную информацию среди международных партнеров Украины накануне важных переговоров с ЕС. По его словам, это могло поставить под угрозу их результаты.

Впоследствии это представление поддержал Кабинет министров, который соответствующий документ внес на рассмотрение Верховной Рады. Кроме того, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета провел голосование и рекомендовал парламенту уволить Данилюка с занимаемой должности.

Александр Данилюк в свою очередь прокомментировал такое решение правительства. Как написал чиновник на своей странице в Facebook, на него уже в течение года оказывается колоссальное давление.

"В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык, это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это политическая коррупция, в народе – "гречка". Поэтому меня поставили перед выбором: уйти или стать соучастником", – отметил чиновник.

7 июня на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за отставку министра финансов. Так, за проголосовали 254 народных избранника, против – 14, воздержались – 23. Кроме того, 53 парламентария не голосовало.

Верховна Рада, Данилюк, міністерство фінансів, відставка
Рада поддержала представление Гройсмана об отставке Данилюка

Добавим, что исполняющим обязанности министра финансов назначили заместителя Данилюка Оксану Маркарову.

Читайте также: Банковая "сливает" Холодницкого, он не оправдал ее надежд, – экс-заместитель главы СБУ

Перед голосованием состоялись выступления как самого Данилюка, так и главы Кабмина Владимира Гройсмана.

"Сейчас вы будете голосовать относительно моей отставки. Мне инкриминируют то, что я вынес "сор из избы". Выражение, у которого даже нет соответствия в украинском языке", – отметил Данилюк перед увольнением.

В то же время чиновник отметил, что не видит ничего плохого в письме, которое он написал международным кредиторам Украины.

"Написанное мной письмо очевидно, оно содержит очевидные факты. В частности, ДФС имеет уже более года полностью ручного руководителя, из-за чего реформа службы не проводится. Эта ситуация типична для всех органов в Украине. Службу пронизывает коррупцией", – подчеркнул бывший министр.

Гройсман в свою очередь отметил, что после спровоцированного им конфликта на заседании правительства Данилюк позволил себе действия, которые являются не совместимыми с последующим пребыванием в должности члена Кабинета министров.

"Мне очень жаль, что министр так и не понял причины представления", – добавил Гройсман.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Министерство финансов Украины Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины Александр Данилюк
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
сегодня, 15:00 Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
Василь Філіпчук 182
Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
сегодня, 14:01 Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
Інна Жолобович 626
Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
сегодня, 13:00 Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
Віталій Шабунін 105
Няня для Гройсмана: как премьер рождаемость будет поднимать
сегодня, 12:00 Няня для Гройсмана: как премьер рождаемость будет поднимать
Наталія Лебідь 242
Київ скоро очистять від маршруток
сегодня, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 3661
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук