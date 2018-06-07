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Стало известно, кто будет исполнять обязанности Данилюка в должности министра финансов

66 Читати новину українською
Оксана Маркарова станет и.о. министра финансов
Оксана Маркарова станет и.о. министра финансов / Фото из открытых источников

Кабинет министров назначил исполняющего обязанности министра финансов вместо уволенного в четверг Александра Данилюка.

7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров об отставке министра финансов Александра Данилюка. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа.

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Позже в четверг во время внеочередного заседания правительства Кабмин назначил первого заместителя главы Минфина Оксану Маркарову исполняющей обязанности министра финансов, информирует "Правительственный портал".

"Выполнение обязанностей министра финансов возложено на первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову. Соответствующее решение единогласно принято на внеочередном заседании правительства", – говорится в сообщении.

С марта 2015 Оксана Маркарова занимала должность заместителя министра и руководителя аппарата.

После увольнения Данилюка в СМИ появилась информация о том, что новым министром финансов Президент Петр Порошенко хочет видеть нардепа от своей фракции Нину Южанину.

Теги: Новости Украины Новости политики Александр Данилюк Министерство финансов Украины Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
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