Ирина Фриз стала министром по делам ветеранов

Верховная Рада поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов. Соответствующее решение депутаты приняли вечером 22 ноября.

Ранее, 24 канал сообщал, что представитель президентского "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз приветствовала решение украинского премьера Владимира Гройсмана назначить ее на должность министра по делам ветеранов, однако от других комментариев воздерживается. Такой шаг она объяснила тем, что министерство еще не создано и должно быть соответствующее решение парламента.

За это решение 270 депутатов проголосовали "за".

Известно, что во время выступления в Раде большинство представителей фракций парламента, Андрей Парубий и Ирина Геращенко заявили, что поддерживают Ирину Фриз в качестве кандидата на пост главы Министерства.

Что известно об Ирине Фриз?

Она возглавляла постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, была членом комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, возглавляла подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем. Фриз прошла в Верховную Раду под №30 списка партии "Блок Петра Порошенко". До этого она работала помощником Петра Порошенко во время его пребывания на различных государственных должностях, в частности во время пребывания его народным депутатом и секретарем Совета национальной безопасности и обороны.