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      Гройсман хочет, чтобы Фриз возглавила Министерство по делам ветеранов: реакция нардепа

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      Нардеп Фриз заявила, что не будет комментировать свою кандидатуру на пост министра по делам ветеранов, пока не создадут ведомство
      Нардеп Фриз заявила, что не будет комментировать свою кандидатуру на пост министра по делам ветеранов, пока не создадут ведомство / Соцсети

      Представительница президентского "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз приветствует решение украинского премьера Владимира Гройсмана назначить ее на должность министра по делам ветеранов, однако от других комментариев воздерживается. Такой шаг она объяснила тем, что министерство еще не создано и должно быть соответствующее решение парламента.

      24 канал сообщал, что премьер-министр Владимир Гройсман предложил назначить нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

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      Впоследствии политик одобрила такое решение главы Кабмина.

      "Теперь мяч на поле парламента. Теперь Верховная Рада должна выявить наличие политической воли относительно начала институционализации Министерства по делам ветеранов", – отметила она на своей странице в Facebook.

      Также председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО объяснила несколько принципиальных вопросов.

      "Почему именно министерство? Во-первых, учитывая количество ветеранов, объем проблемных вопросов, государству нужна институция, которая будет заниматься комплексно ветеранскими вопросами с голосом на уровне министра. Почему? Потому что согласовывать вопросы, находящиеся в компетенции министерств, может только министерство. По крайней мере, если задачей является решение таких вопросов. Поэтому я приветствую политическую волю премьера создать министерство", – отметила представитель президентской политсилы.

      Кроме того, Фриз отреагировала на комментарии по поводу ее кандидатуры на должность министра по делам ветеранов.

      С июня месяца с начала обсуждения вопроса создания министерства я комментировала планы по запуску и принципам его деятельности. Был проведен ряд встреч с ветеранскими, общественными организациями. Презентовано видение проекта министерства. Даже наработаны первые шаги по его запуску по четкому календарному плану. Путь – не быстрый, к сожалению, но и создаем не на один год это министерство. Именно поэтому до непосредственного принятия решения в парламенте я воздержусь от дальнейших комментариев,
      – подчеркнула политик.

      Фріз, Гройсман, міністерство у справах ветеранів, Кабмін, Верховна Рада

      Напомним, 27 февраля Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта правительство начало этот процесс. 7 ноября под зданием Кабмина несколько сотен активистов требовали создать наконец Министерство по делам ветеранов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Верховная Рада Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины АТО
      Источник: 24 канал
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