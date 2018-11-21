22:22
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, сьогодні
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Гройсман хоче, щоб Фріз очолила Міністерство у справах ветеранів: неочікувана реакція нардепа

      730 Читать новость на русском
      Нардеп Фріз заявила, що не буде коментувати свою кандидатуру на посаду міністра у справах ветеранів, поки не створять відомство
      Нардеп Фріз заявила, що не буде коментувати свою кандидатуру на посаду міністра у справах ветеранів, поки не створять відомство / Соцмережі

      Представниця президентського "Блоку Петра Порошенка" Ірина Фріз привітала рішення українського прем'єра Володимира Гройсмана призначити її на посаду міністра у справах ветеранів, однак від інших коментарів утримується. Такий крок вона пояснила тим, що міністерство ще не створено та має бути відповідне рішення парламенту.

      24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував призначити нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.

      Читайте також: З фронту в міністерство: що очікувати ветеранам від нового відомства

      Згодом політикиня привітала таке рішення очільника Кабміну.

      "Тепер м’яч – на полі парламенту. Тепер Верховна Рада має виявити наявність політичної волі щодо початку інституціаналізаціі Міністерства у справах ветеранів", – зауважила вона на своїй сторінці у Facebook.

      Також голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО пояснила кілька принципових питань.

      "Чому саме Міністерство? По-перше, враховуючи кількість ветеранів, обсяг проблемних питань, державі потрібна інституція, що займатиметься комплексно ветеранськими питаннями з голосом на рівні міністра. Чому? Тому що узгодження питань, що перебувають у компетенції міністерств має лише міністерство. Принаймні, якщо завданням є вирішення таких питань. Тому я вітаю політичну волю прем’єра створити міністерство",  – зазначила представниця президентської політсили.

      Крім того, Фріз відреагувала на коментарі щодо її кандидатури на посаду міністра у справах ветеранів.

      З червня місяця від початку обговорення питання створення Міністерства я коментувала плани щодо запуску та принципів його діяльності. Було проведено низку зустрічей з ветеранськими, громадськими організаціями. Презентовано бачення проекту міністерства. Навіть напрацьовано перші кроки з його запуску за чітким календарним планом. Шлях – не швидкий на жаль, але й створюємо не на один рік це Міністерство. Саме тому до безпосереднього прийняття рішення в парламенті я утримаюсь від подальших коментарів, 
      – наголосила політикиня.

      Фріз, Гройсман, міністерство у справах ветеранів, Кабмін, Верховна Рада

      Нагадаємо, 27 лютого Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня уряд розпочав цей процес. 7 листопада під будівлею Кабміну кількасот активістів вимагали створити нарешті Міністерство у справах ветеранів.

      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Верховна Рада АТО Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 21 листопада: минула п'ята річниця Майдану та обрано президента Інтерполу
      сьогодні , 22:05 Головні новини 21 листопада: минула п'ята річниця Майдану та обрано президента Інтерполу
      310
      #ІнтерполНеНаш
      сьогодні , 22:01 #ІнтерполНеНаш
      Дід Панас 80
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      сьогодні , 22:00 Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      Павло Казарін 158
      Не лише Євромайдан: найгучніші протести, які сколихнули світ у 2013
      сьогодні , 21:01 Не лише Євромайдан: найгучніші протести, які сколихнули світ у 2013
      216
      День десантника: п’ять фактів про командувача ДШВ України, яких ви точно не знали
      сьогодні , 20:01 День десантника: п’ять фактів про командувача ДШВ України, яких ви точно не знали
      Євгенія Мазур 939
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Експерти оцінили найвідоміших політиків Донбасу
       23 січня 2017 , 18:29
      В Україну їдуть ревізори з МВФ
       12 серпня 2011 , 08:11 1
      Чи потрібно реєструвати електроскутери
       31 липня , 09:09
      Екс-гравець Шахтаря розповів британському виданню про війну в Україні
       21 жовтня , 11:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук