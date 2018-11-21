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      Министром по делам ветеранов Украины может стать нардеп Фриз

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      Ирина Фриз может стать министром по делам ветеранов
      Ирина Фриз может стать министром по делам ветеранов / Gordonua.com

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил назначить нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

      Об этом сообщает правительственный портал.

      Кроме того, по итогам консультаций с парламентской коалицией и руководствуясь нормами законодательства, Гройсман решил направить в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Оксаны Маркаровой, которая сейчас исполняет обязанности министра.

      Напомним, 14 ноября, Кабинет министров одобрил создание Государственной службы Украины по делам ветеранов. Новая служба станет наследницей ликвидированной Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО, штат работников ведомства составит 150 человек.

      За месяцы до этого, 27 февраля, Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта правительство начало этот процесс.

      7 ноября под зданием Кабмина несколько сотен активистов требовали создать наконец Министерство по делам ветеранов.

      Кто такая Ирина Фриз?Народный депутат Украины 8-о созыва, член партии "Блок Петра Порошенко". В парламенте занимает должности: глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ, заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Фриз является автором законопроекта, согласно которому российские журналисты лишились аккредитации в государственных органах власти Украины.

      9 сентября 2016 года Фриз возглавила постоянную делегацию Украины в Парламентской ассамблее НАТО. Автор закона о внесении изменений в законодательство по восстановлении курса Украины на членство в НАТО. В апреле 2015 года присоединилась к рабочей группе при Администрации Президента по разработке Концепции Сил Специальных операций Вооруженных Сил Украины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины АТО Война на Донбассе Министерство финансов Украины Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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