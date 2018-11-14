Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов / Фото из открытых источников

В среду, 14 ноября, Кабинет министров на заседании одобрил решение о создании Государственной службы Украины по делам ветеранов. Правительство также приняло положение о новосозданной службе.