Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов
В среду, 14 ноября, Кабинет министров на заседании одобрил решение о создании Государственной службы Украины по делам ветеранов. Правительство также приняло положение о новосозданной службе.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Госслужба по делам ветеранов создана вместо Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО. Новая служба станет наследницей ликвидированной, штат работников ведомства составит 150 человек.
Читайте также: Как ветеранам и переселенцам получить жилье: пошаговая инструкция
Постановление правительства
Напомним, 27 февраля Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта правительство начало этот процесс.
7 ноября под зданием Кабмина несколько сотен активистов требовали создать наконец Министерство по делам ветеранов.