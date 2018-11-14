14:53
14 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Диктаторские замашки Рогозина. Иллюзии Навального
      Вєсті Кремля
      22:41, 13 ноября
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов

      15 Читати новину українською
      Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов
      Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов / Фото из открытых источников

      В среду, 14 ноября, Кабинет министров на заседании одобрил решение о создании Государственной службы Украины по делам ветеранов. Правительство также приняло положение о новосозданной службе.

      Об этом сообщает "РБК-Украина".

      Госслужба по делам ветеранов создана вместо Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО. Новая служба станет наследницей ликвидированной, штат работников ведомства составит 150 человек.

      Читайте также: Как ветеранам и переселенцам получить жилье: пошаговая инструкция


      Постановление правительства

      Напомним, 27 февраля Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта правительство начало этот процесс.

      7 ноября под зданием Кабмина несколько сотен активистов требовали создать наконец Министерство по делам ветеранов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе АТО Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выбор не Крыма, а людей: почему украинцы разделились под разними флагами
      сегодня , 13:00 Выбор не Крыма, а людей: почему украинцы разделились под разними флагами
      Павло Казарін 397
      Пробки в Киеве: город парализовало после первого снега – карта
      сегодня , 12:45 Пробки в Киеве: город парализовало после первого снега – карта
      1324
      Як допомогти іноземним експертам добрати гідних суддів антикорупційного суду?
      сегодня , 12:00 Як допомогти іноземним експертам добрати гідних суддів антикорупційного суду?
      Реанімаційний пакет реформ 83
      Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      сегодня , 08:40 Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      Валерій Карпунцов 518
      Где в мире легализована марихуана: инфографика
      13 ноября , 23:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
      Олена Булан 406
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      В Украине впервые выступил барабанщик "Beatles" Ринго Старр
       5 июня 2011 , 16:20 1
      Как студенты кровью писали историю Украины: 99 годовщина легендарного боя под Крутами
       29 января 2017 , 11:14 1
      Обновленный Toyota Land Cruiser 2019 показался на первых фото
       7 августа , 19:20
      "Укравтодор" готовится к переговорам по поводу платной дороги
       18 сентября , 18:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук