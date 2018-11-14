Кабмін створив Держслужбу у справах ветеранів
У середу, 14 листопада, Кабінет міністрів на засіданні схвалив рішення про створення Державної служби України у справах ветеранів. Уряд також ухвалив положення про новостворену службу.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Держслужба у справах ветеранів створена замість Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО. Нова служба стане спадкоємицею ліквідованої, штат працівників відомства становитиме 150 осіб.
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Постанова уряду
Нагадаємо, 27 лютого Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня уряд розпочав цей процес.
7 листопада під будівлею Кабміну кількасот активістів вимагали створити нарешті Міністерство у справах ветеранів.