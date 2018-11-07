Як ветеранам та переселенцям отримати житло: покрокова інструкція

Міністерство соціальної політики опублікувало покрокову детальну інструкцію про те, хто та на яких підставах може отримати житло.

Зокрема, інфографіка, оприлюднена міністерством, демонструє механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Згідно постанови Кабміну №280 від 18 квітня 2018 року, грошова компенсація внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, виплачується у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Щоб скористатись даної можливістю в отриманні житла тимчасово переміщена особа повинна перебувати на квартирному обліку.

Як ветеранам та переселенцям отримати житло: інструкція

Потім із заявою звернутись до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

Як ветеранам та переселенцям отримати житло: інструкція

До слова, раніше повідомлялось, що право на отримання субсидії на сплату житлово-комунальних послуг в Україні мають близько 7 мільйонів домогосподарств.