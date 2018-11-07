Как ветеранам и переселенцам получить жилье: пошаговая инструкция

Министерство социальной политики опубликовало пошаговую подробную инструкцию о том, кто и на каких основаниях может получить жилье.

В частности, инфографика, обнародованная министерством, демонстрирует механизм обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Согласно постановлению Кабмина №280 от 18 апреля 2018 года, денежная компенсация внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, выплачивается в полном объеме в порядке очередности постановки на квартирный учет за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Чтобы воспользоваться данной возможностью в получении жилья, временно перемещенная особа должна находиться на квартирном учете.

Как ветеранам и переселенцам получить жилье: инструкция

Затем с заявлением обратиться в орган социальной защиты населения по месту пребывания на квартирном учете.

Как ветеранам и переселенцам получить жилье: инструкция

К слову, ранее сообщалось, что право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине имеют около 7 миллионов домохозяйств.