Сколько украинцев имеют право на субсидию: данные Кабмина

Право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине имеют около 7 миллионов домохозяйств.

Об этом сообщает сайт Кабинета Министров Украины, цитируя слова премьер-минстра Владимира Гройсмана.

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"Мы устранили ограничения, которые мешали получить помощь. При органах соцзащиты созданы отдельные комиссии, которые должны учитывать отдельные обстоятельства каждой семьи, которая требует субсидии. Просил бы, чтобы комиссии принимали людей, и если есть реальные жизненные обстоятельства, становиться на позиции граждан", — сообщил Гройсман.

По его словам, по приблизительным подсчетам правительства, около 7 миллионов украинских семей имею право на субсидию.

Напомним, ранее 24 канал также писал, какие условия участия в механизме монетизации субсидий, сколько денег можно получить как компенсацию, как оформить документы и когда выплатят деньги.