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      Как оформить субсидию в Украине через интернет: инструкция

      202 Читати новину українською
      Как оформить субсидию онлайн
      Как оформить субсидию онлайн / Иллюстративное фото

      Оформить субсидию на коммунальные услуги в Украине теперь можно через интернет. Документы для назначения субсидии можно подать бесплатно онлайн на сайте правительственного портала.

      Для оформления субсидии в Украине не обязательно лично приходить на прием, ведь есть еще 2 варианта оформления – через интернет и по почте. 24 канал рассказывает, как это сделать онлайн.

      Инструкция, как оформить субсидию через интернет:

      Сначала для получения помощи нужно зайти на сайт правительственного портала, где размещен отдельный раздел "Субсидия".

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      Субсидія подати заяву інтернет онлайн інструкція

      Описание услуги

      Чтобы узнать больше об услуге и необходимый список документов, нужно указать адрес электронной почты, куда придет код для входа на сайт.

      Субсидія подати заяву інтернет онлайн інструкція

      Субсидія подати заяву інтернет онлайн інструкція

      Заява субсидія інтернет онлайн інструкція

      После этого нужно заполнить заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах.

      Вот пример заполнения заявления на назначение субсидии онлайн:

      Заява субсидія інтернет онлайн інструкція

      Пример заполнения заявления на субсидию через интернет

      Заполнение раздела "Перечень услуг, на которые необходимо назначить субсидию":

      Заява субсидія інтернет онлайн інструкція

      Обратите внимание, что официально отправить документы на назначение субсидии можно только после того, как вы подтвердите свою личность с помощью электронной подписи или через BankID.

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      Чтобы узнать, была ли назначена субсидия, надо перейти по ссылке на сервис Единого государственного реестра получателей субсидий.

      Напомним, что субсидия на комуслуги предоставляется с месяца обращения за ее назначением до даты завершения отопительного сезона, однако не более, чем на 12 месяцев.

      Субсидия рассчитывается: на неотопительный сезон – с 1 мая по 30 сентября; на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

      Теги: Новости Украины коммунальные услуги Субсидии
      Источник: 24 канал
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