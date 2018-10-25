Как оформить субсидию в Украине через интернет: инструкция

Оформить субсидию на коммунальные услуги в Украине теперь можно через интернет. Документы для назначения субсидии можно подать бесплатно онлайн на сайте правительственного портала.

Для оформления субсидии в Украине не обязательно лично приходить на прием, ведь есть еще 2 варианта оформления – через интернет и по почте. 24 канал рассказывает, как это сделать онлайн.

Инструкция, как оформить субсидию через интернет:

Сначала для получения помощи нужно зайти на сайт правительственного портала, где размещен отдельный раздел "Субсидия".

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Описание услуги

Чтобы узнать больше об услуге и необходимый список документов, нужно указать адрес электронной почты, куда придет код для входа на сайт.

После этого нужно заполнить заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах.

Вот пример заполнения заявления на назначение субсидии онлайн:

Пример заполнения заявления на субсидию через интернет

Заполнение раздела "Перечень услуг, на которые необходимо назначить субсидию":

Обратите внимание, что официально отправить документы на назначение субсидии можно только после того, как вы подтвердите свою личность с помощью электронной подписи или через BankID.

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Чтобы узнать, была ли назначена субсидия, надо перейти по ссылке на сервис Единого государственного реестра получателей субсидий.

Напомним, что субсидия на комуслуги предоставляется с месяца обращения за ее назначением до даты завершения отопительного сезона, однако не более, чем на 12 месяцев.

Субсидия рассчитывается: на неотопительный сезон – с 1 мая по 30 сентября; на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.