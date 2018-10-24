Полная монетизация субсидий: известна дата старта

Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года – официальная информация от руководителя министерства социальной политики Украины.

Об этом сообщил "Укринформ".

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Министр социальной политики Андрей Рева объяснил суть механизма монетизации и озвучил дату запуска.

Если человек сэкономил газ – ему возвращаются средства именно благодаря этому. С 1 января вводится полная монетизация. Все, что сэкономил человек, не будет списано в бюджет. По окончанию сезона он сможет снять со своей карты и использовать так, как посчитает нужным,

– сказал Рева.

Напомним, в апреле 2018 года правительство одобрило решение о премировании домохозяйств, которым удалось сэкономить электроэнергию. Впрочем, четкое видение второго этапа процесса монетизации субсидий на тот момент не сформировалось. К слову, первый этап, касающийся жилищно-коммунальных хозяйств и домохозяйств, стартовал с 1 января 2018 года. Второй этап должен был бы касаться семей.



Андрей Рева заверил, что монетизация субсидий начнется с 1 января 2019 года

Далее в мае 2018 года Кабмин утвердил новые нормы требований к субсидиантам. Отныне государство прекращает помогать тем, кто имеет машину, младше пяти лет, квартиру более 120 квадратных метров или дом с площадью, превышающей 200 "квадратов". Если родственник поисковика субсидии или сам субсидиант работают за рубежом, а сумму заработка не отмечают – в предоставлении субсидии будет также отказано.

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В том же месяце эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский назвал субсидию "по сути неэффективной", ведь она совсем не способствует энергосбережению, а наоборот – "настроениям социального иждивенчества". "Впрочем, в этой государственной милости есть острая необходимость", – подчеркнул он. И спрогнозировал, что ощутимый удар новые правила нанесут по семьям, в составе которых есть заробитчане и безработные. Ведь людям трудоспособного возраста, которые претендуют на субсидию, но не регистрируются как безработные, органы социальной защиты автоматически будут считать доход в размере трех прожиточных минимумов.

Владимир Гройсман говорил о более миллионе украинцев, подавших заявление на монетизацию

А уже в сентябре 2018 года премьер Владимир Гройсман заявил, что заявления на монетизацию газовых субсидий написали более миллиона украинцев. Граждане, которые сэкономили газ зимой, смогут получить до 700 гривен компенсации. Отмечалось, что монетизации подлежат сэкономленные 150 киловатт электроэнергии для отопления или 100 кубометров газа.

Напомним, ранее 24 канал также писал, какие условия участия в механизме монетизации субсидий, сколько денег можно получить компенсации, как оформить документы и когда выплатят деньги.

Что такое "монетизация субсидий"? Речь идет о превращении процесса предоставления льгот в форме "скидки" на оплату коммунальных услуг гражданам в процесс выплаты "живыми" деньгами за сэкономленные ресурсы – то есть газ, электроэнергию и тому подобное. Экономия будет считаться по показателям, которые превышают нормы потребления. Потребителю придется платить полную стоимость коммунальных услуг уже фактически из "своего кармана" – ведь средства от государства будут поступать на специальный счет, предназначенный только для оплаты коммунальных услуг, и раз в год, при условии отсутствия задолженностей, остаток средств можно будет снять со счета и потратить по своему усмотрению.