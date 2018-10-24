Повна монетизація субсидій: відома дата старту

Механізм повної монетизації субсидій запрацює з 1 січня 2019 року – офіційна інформація від керівника міністерства соціальної політики України.

Про це повідомив "Укрінформ".

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Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив суть механізму монетизації та озвучив дату запуску.

Якщо людина зекономила газ – їй повертаються кошти саме завдяки цьому. З 1 січня вводиться повна монетизація. Все, що зекономила людина, не буде списано у бюджет. По закінченню сезону вона матиме можливість зняти зі своєї картки та використати так, як вважатиме за потрібне,

– сказав Рева.

Нагадаємо, у квітні 2018 року уряд схвалив рішення щодо преміювання домогосподарств, яким вдалося зекономити електроенергію. Утім, чітке бачення щодо другого етапу процесу монетизації субсидій на той момент не сформувалось. До слова, перший етап, що стосувався житлово-комунальних господарств та домогосподарств, стартував з 1 січня 2018 року. Другий етап повинен був би стосуватися сімей.



Андрій Рева запевнив, що монетизація субсидій почнеться з 1 січня 2019 року

Далі у травні 2018 Кабмін затвердив нові норми вимог до субсидіантів. Відтепер держава припиняла допомагати тим, хто має автівку, молодшу за п'ять років, квартиру у понад 120 квадратних метрів чи будинок з площею, більшою за 200 "квадратів". Якщо родич пошукача субсидії або сам субсидіант працюють за кордоном, а суму заробітку не зазначають – у наданні субсидії буде також відмовлено.

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Того ж місяця експерт з соціальних питань Андрій Павловський назвав субсидію "по суті неефективною", адже вона зовсім не сприяє енергозаощадженню, а навпаки – "настроям соціального утриманства". "Втім, у цій державній милості є гостра потреба", – наголосив він. І спрогнозував, що відчутний удар нові правила нанесуть по родинах, у складі яких є заробітчани та безробітні. Адже людям працездатного віку, які претендують на субсидію, але не реєструються як безробітні, органи соціального захисту автоматично рахуватимуть дохід у розмірі трьох прожиткових мінімумів.



Володимир Гройсман говорив про понад мільйон українців, які подали заяву на монетизацію

А вже у вересні 2018 прем'єр Володимир Гройсман заявив, що заяви на монетизацію газових субсидій написали понад мільйон українців. Громадяни, які зекономили газ узимку, зможуть отримати до 700 гривень компенсації. Наголошувалося, що монетизації підлягають зекономлені 150 кіловатів електроенергії для опалення або 100 кубометрів газу.

Нагадаємо, раніше 24 канал також писав, які умови участі у механізмі монетизації субсидій, скільки грошей можна отримати як компенсацію, як оформити документи та коли виплатять гроші.

Що таке "монетизація субсидій"? Мова йде про перетворення процесу надання пільг у формі "знижки" на оплату комунальних послуг громадянам на процес виплати "живими" грошима за зекономлені ресурси – тобто газ, електроенергію тощо. Економія рахуватиметься за показниками, які перевищують норми споживання. Споживачу доведеться сплачувати повну вартість комунальних послуг уже фактично з "своєї кишені" – адже кошти від держави надходитимуть на спеціальний рахунок, призначений тільки для сплати комунальних послуг, і раз на рік, за умови відсутності заборгованостей, залишок коштів можна буде зняти з рахунку і витратити на власний розсуд.