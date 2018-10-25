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      Як оформити субсидію в Україні через інтернет: інструкція

      418 Читать новость на русском
      Як оформити субсидію онлайн
      Як оформити субсидію онлайн / Ілюстративне фото

      Оформити субсидію на комунальні послуги в Україні тепер можна через інтернет. Документи для призначення субсидії можна подати безкоштовно онлайн на сайті урядового порталу.

      Для оформлення субсидії в Україні не обов'язково особисто приходити на прийом, адже є ще 2 варіанти оформлення – через інтернет і поштою. 24 канал розповідає, як це зробити онлайн.

      Інструкція, як оформити субсидію через інтернет:

      Спершу для отримання допомоги треба зайти на сайт урядового порталу, де розміщений окремий розділ "Субсидія".

      Читайте також: В Україні компенсують витрати на комуналку всім, хто не встиг оформити субсидію

      Субсидія подати заяву інтернет онлайн інструкція
      Опис послуги

      Щоб дізнатися більше про послугу та необхідний список документів, потрібно вказати адресу електронної пошти, куди прийде код для входу на сайт.

      Субсидія подати заяву інтернет онлайн інструкція

      Субсидія подати заяву інтернет онлайн інструкція

      Заява субсидія інтернет онлайн інструкція

      Після цього потрібно заповнити заяву про призначення субсидії та декларацію про доходи і витрати.

      Ось приклад заповнення заяви на призначення субсидії онлайн:

      Заява субсидія інтернет онлайн інструкція
      Приклад заповнення заяви на субсидію через інтернет

      Заповнення розділу "Перелік послуг, на які необхідно призначити субсидію":Заява субсидія інтернет онлайн інструкція

      Зверніть увагу, що офіційно відправити документи на призначення субсидії можна тільки після того, як ви підтвердите свою особу за допомогою електронного підпису або через BankID.

      Читайте також: Повна монетизація субсидій: відома дата старту

      Щоб дізнатися, чи була призначена субсидія, треба перейти за посиланням на сервіс за Єдиного державного реєстру одержувачів субсидій.

      Нагадаємо, що субсидія на компослуги надається з місяця звернення за її призначенням до дати завершення опалювального сезону, проте не більше, ніж на 12 місяців.

      Субсидія розраховується: на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня; на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

      Теги: Новини України Субсидії комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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