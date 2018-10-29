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      Скільки українців мають право на субсидію: дані Кабміну

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      Гройсман дав вказівки Реві та Зубку
      Гройсман дав вказівки Реві та Зубку / kmu.gov.ua

      Право на отримання субсидії на сплату житлово-комунальних послуг в Україні мають близько 7 мільйонів домогосподарств.

      Про це повідомляє сайт Кабінету Міністрів України, цитуючи слова прем'єр-мінстра Володивира Гройсмана. 

      Читайте також: Як оформити субсидію в Україні через інтернет: інструкція

      "Ми усунули обмеження, які заважали отримати допомогу. При органах соцзахисту створені окремі комісії, які мають враховувати окремі обставини кожної сім’ї, яка потребуватиме субсидії. Просив би, аби комісії приймали людей, і якщо є реальні життєві обставини, ставати на позиції громадян", — повідомив Гройсман.

      За його словами, за приблизними підрахунками уряду, близько 7 мільйонів українських родин маю право на субсидію.

      Нагадаємо, раніше 24 канал також писав, які умови участі у механізмі монетизації субсидій, скільки грошей можна отримати як компенсацію, як оформити документи та коли виплатять гроші.

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Субсидії Кабінет Міністрів України комунальні послуги
      Джерело: 24 Канал
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