Скільки українців мають право на субсидію: дані Кабміну

Право на отримання субсидії на сплату житлово-комунальних послуг в Україні мають близько 7 мільйонів домогосподарств.

Про це повідомляє сайт Кабінету Міністрів України, цитуючи слова прем'єр-мінстра Володивира Гройсмана.

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"Ми усунули обмеження, які заважали отримати допомогу. При органах соцзахисту створені окремі комісії, які мають враховувати окремі обставини кожної сім’ї, яка потребуватиме субсидії. Просив би, аби комісії приймали людей, і якщо є реальні життєві обставини, ставати на позиції громадян", — повідомив Гройсман.

За його словами, за приблизними підрахунками уряду, близько 7 мільйонів українських родин маю право на субсидію.

Нагадаємо, раніше 24 канал також писав, які умови участі у механізмі монетизації субсидій, скільки грошей можна отримати як компенсацію, як оформити документи та коли виплатять гроші.