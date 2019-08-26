Назвали найімовірніший склад коаліції у новій Верховній Раді

Сьогодні все йде до того, що коаліцію у Верховній Раді IX складатимуть президентська партії "Слуга народу", яка має найбільше представників, а також "Голос" і "Батьківщина". Зокрема, зараз ці політсили дуже тісно співпрацюють.

Як зауважив представник "Європейської солідарності" Артур Герасимов, на засіданні підготовчої групи щодо роботи Верховної Ради України ІХ скликання можна було побачити прообраз нової коаліції.

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"І ми чітко зараз це бачимо, що це буде "Слуга народу", як на мене, "Голос" і "Батьківщина". Одна справа – це політичні заяви під час ефірів, а інша справа – це коли конкретні кроки підтверджують чи не підтверджують певні дії", – зауважив політик.

За його словами, коли монобільшість (монобільшість у Раді отримає "Слуга народу", а саме 254 місця – 24 канал) розподіляла посади серед фракцій, зокрема опозиційних, виявилося, що деякі з них – зовсім не опозиційні.

Ми бачимо, що іде тісна співпраця та перерозподіл думок і всього іншого між "Голосом", "Слугою народу" та "Батьківщиною". Це ми побачили в попередніх рішеннях,

– додав Герасимов.

Крім того, він розповів і про деякі позитивні моменти, які обговорили обрані депутати. Це, зокрема можливість направляти до певних комітетів по два представники навіть від опозиційних фракцій.

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Також, за його словами, відкрите голосування щодо обговорених позицій відбудеться у вівторок, 27 серпня.

Раніше лідер "Слуги народу" та головний претендент на посаду спікера Дмитро Разумков заявляв, що коаліцію мають сформувати на першому засіданні Верховної ради, яке пройде 29 серпня. Опісля ця коаліція і має визначити, хто входитиме до складу нового уряду.



Які партії пройшли до Верховної Ради IХ скликання та скільки місць вони там займуть / Інфографіка 24 каналу