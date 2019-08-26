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      У Зеленського сказали, коли оберуть другого віце-спікера Ради

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      На закритому засіданні підготовчої підгрупи нової Верховної Ради 26 серпня мають розглянути кандидатуру на посаду другого заступника голови парламенту.

      Представник президента у парламенті Руслан Стефанчук у коментарі 24 каналу сказав, що претенденти на цю посаду є від партій "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа – За життя".

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      "Я знаю, що і Європейська солідарність, і ОПЗЖ – вони сказали, що будуть висувати своїх кандидатів на віце-спікера. Ми зараз ознайомимося з цими кандидатурами", – заявив Стефанчук.

      Він також пригадав, що партія "Голос" відмовилась від посади віце-спікера, а фракція "Батьківщина" 23 серпня зняла свою кандидатуру.

      Чим займається віце-спікер у Верховній Раді?Віце-спікер є офіційно заступником і виконує доручення голови ВР. Він заміняє його, якщо відсутній перший заступник. Крім того, віце-спікер взаємодіє з судами, але це стало формальністю, бо суди після реформи більше не підконтрольні парламенту. Також ця людина забезпечує інформування про діяльність Верховної Ради й зачитує звернення депутатів у п'ятницю.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Руслан Стефанчук Слуга народу Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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