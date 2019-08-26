У Зеленського сказали, коли оберуть другого віце-спікера Ради

На закритому засіданні підготовчої підгрупи нової Верховної Ради 26 серпня мають розглянути кандидатуру на посаду другого заступника голови парламенту.

Представник президента у парламенті Руслан Стефанчук у коментарі 24 каналу сказав, що претенденти на цю посаду є від партій "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа – За життя".

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"Я знаю, що і Європейська солідарність, і ОПЗЖ – вони сказали, що будуть висувати своїх кандидатів на віце-спікера. Ми зараз ознайомимося з цими кандидатурами", – заявив Стефанчук.

Він також пригадав, що партія "Голос" відмовилась від посади віце-спікера, а фракція "Батьківщина" 23 серпня зняла свою кандидатуру.

Чим займається віце-спікер у Верховній Раді?Віце-спікер є офіційно заступником і виконує доручення голови ВР. Він заміняє його, якщо відсутній перший заступник. Крім того, віце-спікер взаємодіє з судами, але це стало формальністю, бо суди після реформи більше не підконтрольні парламенту. Також ця людина забезпечує інформування про діяльність Верховної Ради й зачитує звернення депутатів у п'ятницю.



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