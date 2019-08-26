У Зеленского сказали, когда выберут второго вице-спикера Рады

На закрытом заседании подготовительной подгруппы новой Верховной Рады 26 августа должны рассмотреть кандидатуру на должность второго заместителя главы парламента.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в комментарии 24 каналу сказал, что претенденты на эту должность от партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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"Я знаю, что и Европейская солидарность, и ОПЗЖ – они сказали, что будут выдвигать своих кандидатов на вице-спикера. Мы сейчас ознакомимся с этими кандидатурами", – заявил Стефанчук.

Он также напомнил, что партия "Голос" отказалась от должности вице-спикера, а фракция "Батькивщина" 23 августа сняла свою кандидатуру.

Чем занимается вице-спикер в Верховной Раде? Вице-спикер является официально заместителем и выполняет поручения главы ВР. Он заменяет его, если отсутствует первый заместитель. Кроме того, вице-спикер взаимодействует с судами, но это стало формальностью, так как суды после реформы больше не подконтрольны парламенту. Также этот человек обеспечивает информирование о деятельности Верховной Рады и зачитывает обращение депутатов в пятницу.



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