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      Як розміщували парламентарів у Раді: пояснення нардепа від "Слуги народу"

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      Президентська партія "Слуга народу", яка отримала рекордну кількість місць у новій Верховній Раді, планує зайняти усі передні ряди перед трибуною і президією. Існує припущення, що таке розміщення зовсім не випадкове, адже тепер інші фракції не зможуть блокувати трибуну, бо сидітимуть далеко від неї. Про те, чому нардепи у парламенті сидітимуть саме у такий спосіб – читайте далі.

      Як пояснив новообраний нардеп від "Слуги народу" Владислав Криклій у прямому ефірі 24 каналу, у Європарламенті, наприклад, застосовується радіальний принцип розсадження, натомість у новій Верховній Раді парламентарі сидітимуть за горизонтальним поділом.

      Читайте також: Як "Слуга народу" розсадила фракції в Раді та чи є у цьому "зрада"

      Він зазначив, що у "Слузі народу" було два варіанти розміщення: вертикальне або горизонтальне.

      Якби ми почали розсаджувати всіх острівцями, то в нас було б все зелене, а всередині представники інших фракцій. Я входжу до підгрупи, яка займається організаційними питаннями. І можу сказати, що у всіх фракцій між собою було багато суперечок,
      – зауважив Криклій.

      Також нардеп додав, що саме чинний спосіб розсадження є найприйнятнішим для всіх партій.


      Як розмістяться фракції у Верховній Раді

      Існує думка, що таке розміщення є недемократичним. А розсадження загалом зроблено таким чином, щоб інші фракції не мали доступу до трибуни та не могли її, наприклад, заблокувати. 


      Приклад того, як розміщуються місця у Європарламенті

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      Теги: Новини України Новини політики Європарламент Верховна Рада Слуга народу ВО Батьківщина Партія Голос Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя
      Джерело: 24 канал
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