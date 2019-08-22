Як розміщували парламентарів у Раді: пояснення нардепа від "Слуги народу"

Президентська партія "Слуга народу", яка отримала рекордну кількість місць у новій Верховній Раді, планує зайняти усі передні ряди перед трибуною і президією. Існує припущення, що таке розміщення зовсім не випадкове, адже тепер інші фракції не зможуть блокувати трибуну, бо сидітимуть далеко від неї. Про те, чому нардепи у парламенті сидітимуть саме у такий спосіб – читайте далі.

Як пояснив новообраний нардеп від "Слуги народу" Владислав Криклій у прямому ефірі 24 каналу, у Європарламенті, наприклад, застосовується радіальний принцип розсадження, натомість у новій Верховній Раді парламентарі сидітимуть за горизонтальним поділом.

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Він зазначив, що у "Слузі народу" було два варіанти розміщення: вертикальне або горизонтальне.

Якби ми почали розсаджувати всіх острівцями, то в нас було б все зелене, а всередині представники інших фракцій. Я входжу до підгрупи, яка займається організаційними питаннями. І можу сказати, що у всіх фракцій між собою було багато суперечок,

– зауважив Криклій.

Також нардеп додав, що саме чинний спосіб розсадження є найприйнятнішим для всіх партій.



Як розмістяться фракції у Верховній Раді

Існує думка, що таке розміщення є недемократичним. А розсадження загалом зроблено таким чином, щоб інші фракції не мали доступу до трибуни та не могли її, наприклад, заблокувати.



Приклад того, як розміщуються місця у Європарламенті