Как размещали парламентариев в Раде: объяснение нардепа от "Слуги народа"

Президентская партия "Слуга народа", получившая рекордное количество мест в новой Верховной Раде, планирует занять все передние ряды перед трибуной и президиумом. Существует предположение, что такое размещение не случайно, так как теперь другие фракции не смогут блокировать трибуну, потому что будут сидеть далеко от нее. О том, почему нардепы в парламенте будут сидеть именно так – читайте далее.

Как пояснил нардеп от "Слуги народа" Владислав Криклий в прямом эфире 24 канала, в Европарламенте, например, применяется радиальный принцип рассадки, между тем в новой Верховной Раде парламентарии будут сидеть по горизонтальному разделению.

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Он отметил, что у "Слуги народа" было два варианта размещения: вертикальное или горизонтальное.

Если бы мы начали рассаживать всех островками, то у нас было бы все зеленое, а внутри представители других фракций. Я вхожу в группу, которая занимается организационными вопросами. И могу сказать, что у всех фракций между собой было много споров,

– отметил Криклий.

Также нардеп добавил, что именно действующий способ рассадки является самым приемлемым для всех партий.



Как разместятся фракции в Верховной Раде

Существует мнение, что такое размещение является недемократичным. А рассадка в общем сделана таким образом, чтобы другие фракции не имели доступа к трибуне и не могли ее, например, заблокировать.



Пример того, как размещаются места в Европарламенте