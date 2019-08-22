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      Как размещали парламентариев в Раде: объяснение нардепа от "Слуги народа"

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      Президентская партия "Слуга народа", получившая рекордное количество мест в новой Верховной Раде, планирует занять все передние ряды перед трибуной и президиумом. Существует предположение, что такое размещение не случайно, так как теперь другие фракции не смогут блокировать трибуну, потому что будут сидеть далеко от нее. О том, почему нардепы в парламенте будут сидеть именно так – читайте далее.

      Как пояснил нардеп от "Слуги народа" Владислав Криклий в прямом эфире 24 канала, в Европарламенте, например, применяется радиальный принцип рассадки, между тем в новой Верховной Раде парламентарии будут сидеть по горизонтальному разделению.

      Читайте также: Как "Слуга народа" рассадила фракции в Раде и есть ли в этом "зрада"

      Он отметил, что у "Слуги народа" было два варианта размещения: вертикальное или горизонтальное.

      Если бы мы начали рассаживать всех островками, то у нас было бы все зеленое, а внутри представители других фракций. Я вхожу в группу, которая занимается организационными вопросами. И могу сказать, что у всех фракций между собой было много споров,
      – отметил Криклий.

      Также нардеп добавил, что именно действующий способ рассадки является самым приемлемым для всех партий.


      Как разместятся фракции в Верховной Раде

      Существует мнение, что такое размещение является недемократичным. А рассадка в общем сделана таким образом, чтобы другие фракции не имели доступа к трибуне и не могли ее, например, заблокировать. 


      Пример того, как размещаются места в Европарламенте

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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Европарламент Партия Голос ВО Батькивщина Верховная Рада Оппозиционная платформа – За жизнь Европейская солидарность
      Источник: 24 канал
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