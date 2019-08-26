Опозиції запропонують очолити 4 комітети, – Разумков

Майбутнім опозиційним фракціям запропонували очолити комітети з питань прав людини і деокупації тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів.

До вечора 26 серпня робоча група отримає всі пропозиції з приводу керівного складу комітетів та зранку виступить з консолідованою позицією, сказав Разумков на засіданні підготовчої парламентської групи, передає "Інтерфакс".

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Водночас політик закликав політсили не ділитися за політичними позиціями, а разом працювати на благо держави.

Важко сказати: опозиція чи не опозиція – іншим політичним силам. Я сподіваюся, що робота в парламенті буде спрямована не на політичну позицію або опозицію, а на розвиток нашої держави,

– сказав він.

Разумков заявив, що наразі не вдалося остаточно узгодити список кандидатур на посади керівників комітетів. Проблема в тому, що не всі політсили висунули своїх кандидатів.

Депутат партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович вже повідомив, що їм запропонували очолити комітет з питань свободи слова. Зі слів нардепа, партія повинна бойкотувати такі "подачки", однак наголосив, що це його особиста думка.

Також Рабінович стверджує, що найбільше комітетів запропонували партії "Голос", а саме – 15. У "Голосі" зазначили, що це наразі "дуже попередня" інформація, тому робити такі заяви ще зарано.

Що відомо про перше засідання новообраної Ради?Перше засідання українського парламенту 9-го скликання відбудеться 29 серпня.

На ньому мають проголосувати за остаточний склад президії. Посади голови парламенту і першого заступника ймовірно розділять між собою Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук відповідно.



Під час першого засідання новообрані депутати можуть розглянути 60-70 ключових законопроектів. Також нардепи планують підписати коаліційну угоду.



Як розмістять депутатські фракції у Раді / Інфографіка 24 каналу