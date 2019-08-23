Коли буде підписана коаліційна угода: відповідь Разумкова

Українці не прокинуться, маючи новий уряд 29 серпня. Проте можуть дізнатися, які фракції депутатів у парламенті увійшли в коаліцію.

Річ у тім, що угоду про створення коаліції новообрані парламентарі збираються підписати вже 29 серпня. Про це розповів глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає "РБК-Україна".

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Він сказав: підписання відбудеться згідно з процедурою.

Як це передбачено законом, коаліційна угода буде підписана 29 серпня,

– наголосив Разумков.

Він також додав, що "українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном, але це станеться найближчим часом".

За словами Разумкова, крісло прем’єра дістанеться тому, кого підтримає коаліція.

Що відомо про перше засідання новообраної Ради? Перше засідання українського парламенту 9-го скликання відбудеться 29 серпня.

На ньому мають проголосувати за остаточний склад президії. Посаду голови парламенту і першого заступника попередньо розділять між собою Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

Розширений порядок денний першого зібрання народних обранців поки не обговорювали.





Як розмістять депутатські фракції у Раді: інфографіка 24 каналу